Polizei stoppt Mann bei Festnahme durch Warnschuss

Erst durch einen Warnschuss haben Polizisten in Niederbayern einen ausreisepflichtigen Mann bei dessen Festnahme gestoppt. Der 21-Jährige sei am frühen Dienstagmorgen in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) vor den Beamten geflüchtet, teilte die Polizei mit.

15. Februar 2022 - 16:39 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Wörth a.d. Isar Dabei sei der aus Serbien oder Montenegro stammende Mann über einen Zaun und eine Mauer gesprungen und habe sich leicht verletzt, sei aber trotzdem weitergelaufen. Als ein Polizist zur Warnung in die Luft schoss, habe sich der Mann ohne weiteren Widerstand festnehmen lassen. Vor mehreren Jahren sei der junge Mann aus Deutschland ausgewiesen worden und später illegal wieder eingereist, hieß es von der Polizei. Nach Angaben eines Sprechers wollten Beamte ihn festnehmen, um ihn zu einem Gerichtstermin vorzuführen.