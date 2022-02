Polizei stellt Oldtimer-Traktor bei Grenzkontrolle sicher

Einen Oldtimer-Traktor und Kosmetik im Wert von 25.000 Euro hat die Polizei bei einem Fahrer in Lindau am Bodensee sichergestellt. Die Polizei hatte den Mann mit seinem Fahrzeuggespann, auf dem der Traktor stand, auf der A96 kontrolliert und daraufhin den Zoll gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

09. Februar 2022 - 15:16 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Lindau am Bodensee Der 38-Jährige behauptete bei der Einreise nach Deutschland, er wolle die Waren von der Schweiz nach Rumänien bringen. Nachweise über die Herkunft habe er in der Nacht von Montag auf Dienstag jedoch nicht gehabt und teilweise seien noch Diebstahlsicherungen an den Artikeln gewesen. Die Behörden gingen von Diebstahl aus und nahmen die Waren mit.