Polizei sammelt durstigen Betrunkenen auf Autobahn ein

Ein betrunkener Fußgänger mit Wasserdurst ist in Unterfranken auf der Autobahn 71 von der Polizei eingesammelt worden. Der 35-Jährige sei, nachdem er am Vortag zu viel getrunken hatte, auf der Suche nach Wasser gewesen, wie die Polizei am Montag in Mellrichstadt mitteilte.

23. August 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Illustration

Mellrichstadt Der Mann sei am Sonntag im Landkreis Rhön-Grabfeld Richtung Autobahnraststätte gelaufen, als die Polizei ihn entdeckte. Die Beamten brachten den Mann mit einem Alkoholwert von etwa 1,5 Promille zur Dienststelle. Dort wurde er wenig später wieder entlassen. © dpa-infocom, dpa:210823-99-937321/2