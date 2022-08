Polizei rettet verletzten Storch von Balkon

Donauwörth

Einen am Bein verletzten Storch hat die Polizei in Schwaben gerettet. Das Tier hatte nach Angaben eines Zeugen, der am Donnerstag den Notruf wählte, schon seit dem Vortag auf dem Balkon in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) festgesessen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Eigentümer der Wohnung war nicht zu erreichen, weshalb eine Polizistin auf den Balkon im ersten Stock kletterte musste. Der Storch wurde mit Wasser versorgt und ein Storchenbeauftragter informiert. Dieser nahm das Tier in seine Obhut und kümmerte sich um die tierärztliche Versorgung.