Polizei rettet Eichhörnchenbabys

Die Polizei hat in Rödental (Landkreis Coburg) Eichhörnchenbabys gerettet. Wie sie am Montag mitteilte, rief ein Bürger am Samstag an, um zu melden, dass in einem Park mehrere vermeintliche Hundebabys lägen.

14. August 2023 - 11:32 Uhr | dpa

Ein Beamter der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg hält einen Karton mit den geretteten Eichhörnchengeschwistern. © PI Neustadt bei Coburg/Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg /dpa

Rödental Bei genauerem Hingucken stellten Beamte vor Ort fest, dass es sich um neugeborene Eichhörnchen handelte. Diese seien vermutlich von einem starken Windstoß mitsamt ihrem Nest vom Baum geweht worden. Die Polizei hat die Eichhörnchen einer Wildtierhilfe übergeben. Dort sollen sie zunächst zu Kräften kommen, um dann wieder in die Freiheit entlassen zu werden.