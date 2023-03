Polizei reagiert auf mögliche Wolfssichtung in Bad Bocklet

Bad Bocklet-

Die Polizei ruft Anwohner und insbesondere Hundebesitzer nach einer möglichen Wolfssichtung in Unterfranken zu entsprechender Vorsicht auf. Anlass ist ein Video in sozialen Netzwerken, das seit Sonntagabend für Aufsehen sorgt und einen Wolf bei seinem Streifzug in Bad Bocklet (Landkreis Bad Kissingen) zeigen soll, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Herkunft des Videos und ob es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt, konnte von der Polizei zunächst nicht geklärt werden. Die Beamten suchten den Ortsteil Steinach und die nähere Umgebung ab, konnten das Tier aber nicht aufspüren.