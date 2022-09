Polizei prüft Sabotage im Windpark Wargolshausen

Im Windpark Wargolshausen in Unterfranken ist eine Sabotage an einer Arbeitsmaschine festgestellt worden. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Vorfall im September vergangenen Jahres gibt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Damals hatte ein Unbekannter die Zufahrt zu einem Windraddepot des Windparkprojektes im Landkreis Rhön-Grabfeld mit Nägeln präpariert. Dadurch wurden die Reifen eines Fahrzeugs beschädigt, das die Strecke in Hollstadt passierte.

28. September 2022 - 16:33 Uhr | dpa

Hollstadt Nun sei in der Zeit vom 26. Juni bis 2. August ein sogenannter Walzenzug sabotiert worden. Mit einem massiven Getriebeschaden habe die Arbeit mit der Maschine eingestellt werden müssen. Bei der anschließenden Reparatur des Baufahrzeuges wurde den Angaben nach festgestellt, dass der Schaden vorsätzlich herbeigeführt wurde. Die Kripo Schweinfurt sucht nach möglichen Zeugen.