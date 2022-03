Polizei kontrolliert im Frühling wieder vermehrt Autoposer

Warme Temperaturen und Saisonkennzeichen - Autoposer treffen sich wieder, um ihre Wagen zu bewundern und zu vergleichen. Doch auch die Polizei will sich das ganz genau anschauen.

Straubing

Dicke Autos, heulende Motoren: Der Frühling lockt auch Autoposer zurück auf die Straßen. Daher kontrollieren die Beamten in Niederbayern ab kommenden Donnerstag verstärkt diejenigen, die mit ihren Wagen protzen. Die Aktion gehe bis über das erste Aprilwochenende hinaus, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Denn an den Treffpunkten der Poserszene würde dann wieder "fleißig bewundert, verglichen und gefachsimpelt".

Die Polizei nimmt dabei vor allem getunte Wagen in den Blick. Die Umbauten gefährdeten andere Autofahrer. Bei Veränderungen der Autos drohten nicht nur Geldstrafen, sondern auch der Entzug des Führerscheins.

Die Poser fielen besonders durch riskante Fahrmanöver, lautes Motorengeheule und illegale Rennen auf, so die Polizei. "Es ist wichtig, dass wir bei allen Szene-Angehörigen ein Problembewusstsein erreichen", sagte ein Sprecher. In der Nacht mit über 100 Kilometern die Stunde durch einen Ort zu rasen, sei nicht ungefährlich.

Auch in Mittelfranken will die Polizei in den nächsten Wochen die Poser ins Visier nehmen. So wird es nach Angaben der dortigen Polizei auch in Mittelfranken verstärkte Kontrollen der Tunerszene geben. Dabei spiele auch das Wetter eine Rolle, weshalb die Einsätze nur kurzfristig angekündigt werden könnten.

Die anderen Polizeipräsidien in Bayern machten noch keine Angaben zu kommenden Kontrollen.