Polizei findet totes Kaninchen im Gehege

Die Tiere hatten weder Futter noch Wasser: Polizeibeamte haben am Samstag im schwäbischen Memmingen ein totes Zwergkaninchen in einem Außengehege aufgefunden. Ein zweites, verwahrlostes Kaninchen sei noch am Leben gewesen und in ein Tierheim gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Neben dem fehlenden Futter und Wasser habe sich trotz kalter Temperaturen auch kein Einstreu in dem Gehege befunden. Gegen den 27 Jahre alten Tierhalter werde nun ermittelt, hieß es.

14. November 2021 - 12:28 Uhr | dpa

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Memmingen © dpa-infocom, dpa:211114-99-993040/2