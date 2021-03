Polizei ermittelt wegen getöteter Greifvögel

Nach dem Fund toter Greifvögel in Niederbayern hat die Polizei am Mittwoch Wiesen und Felder nach Hinweisen wie Giftködern abgesucht. Die Beamten fanden dabei nach Angaben von Donnerstag keine weiteren toten Greifvögel. Lediglich eine verendete Amsel sowie einen kugelförmigen Gegenstand - möglicherweise ein Giftköder. Beides sei zur Untersuchung geschickt worden. Neben den Polizeistationen Straubing, Plattling und Dingolfing war auch die Bereitschaftspolizei an der Suche beteiligt. Mäusebussarde, Adler und Habichte stehen EU-weit unter Artenschutz.

Straubing

Seit Ende Januar sei in den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Dingolfing-Landau gut ein Dutzend verendeter Greifvögel entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei drei der toten Tiere sei eine Vergiftung bestätigt worden. Manche seien bereits so stark skelettiert, dass sich eine Todesursache wohl nicht mehr nachweisen lasse. Einige könnten auch der Geflügelpest zum Opfer gefallen sein.

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) teilte mit: "In Zusammenhang mit illegal getöteten Wildtieren hat es eine derartige polizeiliche Suchaktion in der bayerischen Geschichte unseres Wissens noch nicht gegeben. Die Polizei hat damit ein echtes Ausrufezeichen gegen Naturschutzkriminalität gesetzt und sendet so ein starkes Signal an den oder die Täter, dass derartige Straftaten nicht mehr einfach hingenommen werden."

Bei einem der toten Mäusebussarde war ein Fasan als Köder mit dem Gift Carbofuran präpariert worden. Dieses kann laut LBV bei Hautkontakt zu Krämpfen führen, weswegen der LBV insbesondere Eltern und Tierhalter in der Region warnt. Kinder sollten keine toten Tiere anfassen und Hunde an die Leine genommen werden. Carbofuran ist ein in Deutschland nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel.

