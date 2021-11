Polizei durchsucht nach verdächtiger Nachricht Schule

Nach einer verdächtigen Nachricht durchsucht die Polizei in Marktoberdorf im Allgäu das örtliche Gymnasium. Eine Person habe am Montagmorgen die Mitteilung erhalten und habe die Beamten alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Polizei am Morgen in und an der Schule im Einsatz. Schülerinnen und Schüler würden vor dem Gymnasium und am Bahnhof gesammelt, sagte der Sprecher. Er betonte, es bestünde an und in der Schule im Landkreis Ostallgäu keine Gefahr.

08. November 2021 - 08:31 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

