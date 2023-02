Polizei: Clown-Paar attackiert Frauen und Polizisten

Ein als Clowns verkleidetes Paar soll in einem Regensburger Einkaufszentrum zwei Frauen und zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Der 31-jährige Mann habe am Faschingssamstag nach einem Wortgefecht erst einer 28-Jährigen ins Gesicht geschlagen und anschließend der ihr zu Hilfe eilenden Freundin, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann und seine 22-jährige Freundin schlugen demnach auf die 48-Jährige ein, bis diese auf dem Boden lag. Danach fuhren sie unter anderem mit einem Einkaufswagen gegen den Bauch und die Beine der Frau. Die jüngere der Frauen rief währenddessen die Polizei.

21. Februar 2023 - 15:28 Uhr | dpa

Regensburg Die beiden Tatverdächtigen sollen dann bei ihrer Festnahme Widerstand geleistet und auf die beiden Beamten eingeschlagen haben, wie es weiter hieß. Mithilfe von Passanten und weiteren Polizisten habe das Paar schließlich überwältigt werden können. Die beiden leicht verletzten Frauen wurden vor Ort ärztlich betreut. Die Polizisten kam ins Krankenhaus, konnten dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen.