Polizei ahndet 2.895 Verstöße gegen Corona-Regeln in Bayern

Einen exponentiellen Anstieg gibt es bei den falschen Impfnachweisen und bei den gefälschten Testergebnissen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellt klar, dass jeder Verdacht konsequent verfolgt werde.

In den vergangenen drei Wochen wurden in Bayern 1.500 falsche Impfnachweise und 280 gefälschte Testergebnisse sichergestellt. (Symbolbild)

München - Seit dem 11. November gelten in Bayern schärfere Corona-Regeln. Das bedeutet auch: mehr Polizeikontrollen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat nun die Ergebnisse dieser Kontrollen bekannt gegeben.

Herrmann berichtet über deutlichen Anstieg bei Fälschungen

Bayerische Polizisten ahndeten in nur knapp drei Wochen 2.895 Verstöße gegen die Corona-Regeln. Herrmann macht dabei vor allem eine Zahl Sorgen. Denn: Wie er am Montag in München mitteilte, wurden außerdem 1.780 falsche Nachweise sichergestellt – 1.500 falsche Impfnachweise und 280 gefälschte Testergebnisse.

Anfang September diesen Jahres waren nach Angaben Herrmanns erst 110 Fälle gefälschter Impfpässe bekannt. Der Minister rechnet damit, dass die Zahlen weiter steigen werden, betonte aber: "Unsere Polizistinnen und Polizisten sind speziell ausgebildet, um Fälschungen zu erkennen." Jeder Verdacht werde konsequent verfolgt.

Corona-Regeln in Bayern: Herrmann kündigt schärfere Kontrollen an

Zu den Fälschungen kamen bei insgesamt 37.020 Kontrollen seit dem 11. November noch 1.996 Verstöße gegen 2G- oder 3G-Regeln. 847 dieser Verstöße betrafen Betreiber und Beschäftigte, 974 Besucher und Kunden. Außerdem gab es laut Herrmann 899 festgestellte Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Herrmann sagte zwar, dass die Regeln weitgehend eingehalten würden, kündigte aber dennoch schärfere Kontrollen an. Angesichts hoher Inzidenzen und aggressiver Virusvarianten könnten bereits wenige Unbelehrbare große Infektionslawinen lostreten. "Diejenigen, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, müssen mit harten Strafen rechnen", sagte Herrmann.

Er betonte, dass Verstöße sehr unangenehm werden könnten: "Neben empfindlichen Bußgeldern mit Regelsätzen bis zu 5.000 Euro können für Betreiber die Konsequenzen bis zur vorübergehenden Schließung von Betrieben und Einrichtungen reichen."