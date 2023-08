Politiker zeigen sich betroffen von Unwetter in Nürnberg

Nach den heftigen Gewittern in Franken und vor allem über Nürnberg hat sich Ministerpräsident Markus Söder betroffen gezeigt. "Was für ein schlimmes Unwetter in #Nürnberg. Unser Mitgefühl mit allen, die davon betroffen waren", schrieb der CSU-Politiker am Freitag auf der Plattform X, vormals Twitter. Zugleich dankte er den Einsatzkräften für ihre "hervorragende Arbeit".

18. August 2023 - 10:14 Uhr | dpa

Eine Straße an einer Unterführung ist nach dem Unwetter überschwemmt. © NEWS5/dpa