Plädoyers in Deggendorfer Mordprozess erwartet

Im Wiederaufnahmeverfahren um die Tötung einer 20 Jahre alten Frau im Herbst 2016 sollen am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Deggendorf die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist der heute 28 Jahre alte frühere Freund des Opfers. Er hatte die Mutter seines Sohnes erstochen, was er in einem ersten Prozess 2017 vor dem Landgericht Passau gestand. Damals war er wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

28. Juli 2022 - 18:29 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Deggendorf Weil in dem ersten Prozess zwei Zeugen falsch zugunsten des Angeklagten ausgesagt hatten - wofür diese 2019 vor dem Amtsgericht Passau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurden -, wurde das Verfahren wiederaufgenommen. Seit April muss sich der 28-Jährige ein zweites Mal einem Prozess stellen. Der Vorwurf lautet: Mord. Denn im ersten Prozess war unklar geblieben, ob der Mann seine Freundin tötete, als sie bereits schlief - was dem Mordmerkmal der Heimtücke entsprochen hätte. Die beiden Zeugen hatten im ersten Verfahren gesagt, der Angeklagte habe nicht mit ihnen über die Tat gesprochen. Später korrigierten sie dies und sagten, er habe berichtet, die Frau im Schlaf erstochen zu haben. Wiederaufnahmeverfahrenverfahren sind höchst selten. In Deutschland darf niemand für eine Tat, für die er bereits rechtskräftig verurteilt oder von der er freigesprochen worden ist, ein zweites Mal verfolgt werden. Eine der Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme ist ein Urteil, das möglicherweise auf der Falschaussage eines Zeugen beruht - wie in diesem Fall.