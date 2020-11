Piazolo: Notbetreuung für zusätzliche Ferientage in Aussicht

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat wegen des coronabedingten früheren Startes der Weihnachtsferien eine Notbetreuung für Schüler in Aussicht gestellt. Wie genau das Angebot für die Schüler aussehen werde, deren Eltern an den zusätzlichen Ferientagen 21. und 22. Dezember arbeiten, müsse in den nächsten Tagen noch geklärt werden, sagte Piazolo am Dienstag in München. Es sei aber geplant, dass die Lehrkräfte an beiden Tagen im Dienst seien und so zur Verfügung stünden.

24. November 2020 - 13:40 Uhr | dpa

Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister in Bayern. © Matthias Balk/dpa