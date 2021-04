Physiotherapeut soll Patientinnen vergewaltigt haben

Ein Physiotherapeut steht von diesem Dienstag (10.00 Uhr) an in München vor Gericht, weil er Patientinnen vergewaltigt haben soll. Er soll die Frauen - obwohl sie nur am Sprunggelenk oder am Knie Probleme hatten - dazu gebracht haben, sich auszuziehen. Bei einer Massage soll er sich dann an ihnen vergangen haben. Eine Kollegin, die er während einer Lymphdrainage missbraucht haben soll, zeigte den Mann an. Das Urteil könnte nach drei Prozesstagen am Donnerstag fallen.

20. April 2021 - 03:40 Uhr | dpa

