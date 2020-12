Pflegeverband: Keine Reihentestung zu Lasten der Pflegenden

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) fordert, dass Corona-Reihentests in Alten- und Pflegeheimen von externen Helfern übernommen werden. "Die Reihentestungen, die ja noch um die Tests bei Besuchern und Angehörigen ergänzt werden, dürfen nicht zusätzlich auf das pflegende Personal in den Einrichtungen abgewälzt werden", betonte VdPB-Präsident Georg Sigl-Lehner am Mittwoch in München.

09. Dezember 2020 - 17:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

München Im Freistaat müssten sich künftig alle Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen mindestens zwei Mal pro Woche auf das Virus testen lassen. Auch für Besucher der Einrichtungen ist ein negativer Corona-Test verpflichtend. Helfer für die Reihentests sollen auf Vorschlag des VdPB über den Pflegepool Bayern angefragt werden. Außerdem stünden Freiwillige über Hilfsorganisationen wie dem Bayerischen Roten Kreuz, den Johannitern, Maltesern oder dem Technischen Hilfswerk zur Verfügung. Der Verband führe deshalb schon Gespräche mit dem Gesundheitsministerium.