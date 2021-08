Pflastersteine vor Baumarkt rausgerissen

Bislang unbekannte Täter haben nachts die Pflastersteine in der Einfahrt eines Baumarkts in Nördlingen aus dem Boden gerissen und damit daneben eine Mauer aufgerichtet. "Die haben nichts mitgenommen", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Sie hätten die Steine vielmehr für das etwa 40 bis 50 Zentimeter hohe Bauwerk verwendet.

13. August 2021 - 09:20 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nördlingen Es sei völlig unklar, was die Täter dazu bewogen habe. Mit der Aktion in der Nacht zum Donnerstag wurde laut Polizei ein Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Es gebe noch keinerlei Hinweise auf die Täter, sagte der Polizeisprecher. © dpa-infocom, dpa:210813-99-826908/2