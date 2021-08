Pferde gehen durch: Verletzte bei Kutschenunfall

Bei einem Kutschenunfall in Schwaben ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 72-Jährige war am Freitag mit einer Frau unterwegs, als die beiden vorn an der Kutsche eingespannten Pferde scheuten und durchgingen. Die 71-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Durch die Reaktion der Pferde sei das Gespann in Waltenhofen im Landkreis Oberallgäu von der Straße abgekommen, über eine Graskuppe gefahren und umgestürzt, teilte die Polizei mit. Der Mann und die Frau wurden herausgeschleudert, die Pferde stoppten etwa 100 Meter weiter.

27. August 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungswagen steht vor der Rettungsstelle eines Klinikums. © Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Waltenhofen Die Polizei vermutet, dass die Pferde heftig auf Esel reagierten, die am Weg auf einem Grundstück standen. Eine Anwohnerin verständigte die Rettungskräfte, ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. Die Frau kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. © dpa-infocom, dpa:210827-99-990629/2