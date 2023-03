Pferd von Auto angefahren: Tot

Arnstorf

Ein entlaufenes Pferd ist in Niederbayern von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die 60-jährige Fahrerin blieb bei dem Unfall in der Nacht auf Donnerstag bei Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Pferd starb noch am Unfallort. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Den Pferdehalter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.