Pfarrer verlässt nach Kritik an Seenotrettung Gemeinde

Nach der Kritik eines evangelischen Pfarrers in Nürnberg an der Seenotrettung von Flüchtlingen verlässt dieser die Gemeinde. Er werde mit seinem Einverständnis ab dem 15. November zu einem anderen Dienst abgeordnet, teilte der Nürnberger Regionalbischof Ark Nitsche am Dienstag mit. Der betroffene Pfarrer Matthias Dreher bestätigte, dass er die Melanchthonkirche Ende der Woche verlassen werde.

10. November 2020 - 10:49 Uhr | dpa

Nürnberg Dreher hatte sich im Korrespondenzblatt des Pfarrer- und Pfarrinnenvereins kritisch zur Seenotrettung geäußert und damit für große Empörung gesorgt. Auch Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm widersprach dessen Ansicht öffentlich. In dem Beitrag hatte Dreher argumentiert, dass die Flüchtlinge bewusst ihr Leben riskierten, um sich ihren Wunsch nach einem besseren Leben zu erfüllen. Das verpflichte Christen aber nicht "ethisch zu entsprechender Erfüllungshilfe". Mit der Abordnung Drehers ist für den Kirchenkreis das Thema jedoch noch nicht erledigt. "Die bereits laufende inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm geht weiter, ohne den Frieden in der Gemeinde oder ihre Einheit weiter zu gefährden", hieß es in der Mitteilung Nitsches.