Petition: Historisches Forsthaus Valepp nicht weggeben

Die geplante Vergabe des historischen Forsthauses Valepp hinter Tegernsee und Schliersee über Erbbaurecht stößt bei Heimat- und und Naturschutzverbänden auf Widerstand. Es sei "zweifelhaft, ob die Bayerischen Staatsforsten zu einer Veräußerung des Forsthauses im Erbbaurecht überhaupt befugt sind", teilten der Bund Naturschutz in Bayern, der Verein zum Schutz der Bergwelt und der Bayerische Landesverein für Heimatpflege am Dienstag mit. Sie fordern in einer Petition an Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), dass das Gebäude uneingeschränkt im Eigentum des Freistaates bleiben solle.

01. März 2022 - 11:55 Uhr | dpa

Schliersee Das gut 180 Jahre alte Gebäude mit über 6600 Quadratmetern Grund im Landkreis Miesbach steht seit 2014 leer. Es sei "in vielen Gesprächen" versucht worden, einen Pächter zu finden. Das habe aber nicht zum Erfolg geführt, sagte kürzlich Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee. Deshalb sei entschieden worden, die Immobilie über Erbbaurecht langfristig zu vergeben. Die Entscheidung über die konkrete Vergabe ist aber den Angaben nach nicht gefallen. Medien hatten spekuliert, dass sich unter anderem ein Gastronom sowie Torwart Manuel Neuer, der in der Gegend wohnt, dafür interessierten. Die Verbände warnen, das Anwesen dürfe nicht einem zahlungskräftigen Investor überlassen werden, der es in ein Nobelrestaurant für ein exklusives Publikum umwandele. Eine Alternative sei etwa eine Stiftung. Es dürfe nur eine traditionelle saisonale Bewirtschaftung für Gäste geben, die zu Fuß, per Rad oder Bus kommen, wie bei einer Berghütte. Die Valepp sei "ein landschaftlich und historisch einmaliges Juwel", zu dem auch das Forsthaus zähle. "Keinesfalls akzeptabel ist auch die diskutierte Wiedereröffnung der ehemaligen Mautstraße von Spitzingsee zur Valepp für den Pkw-Verkehr, um den zahlungskräftigen Besuchern, die man offensichtlich als künftige Nutzer im Auge hat, einen möglichst bequemen Zugang zu ermöglichen", hieß es. Das Forsthaus ist derzeit nur im Sommer über eine andere Mautstraße erreichbar. Es wurde 1841 zur Regentschaft von König Max II. als königlich-bayerisches Forsthaus errichtet. Nach Ende des königlichen Jagdbetriebs wurde es zum Gasthaus umgebaut.