Patronatstag der Gebirgsschützen nur als Andacht

Mit einer Andacht in kleinem Rahmen anstelle der üblichen Großveranstaltung haben die bayerischen Gebirgsschützen ihren Patronatstag in Beuerberg begangen. Den Gottesdienst zelebrierte am Sonntag der Münchner Erzbischof Reinhard Marx. Teilnehmer und Ehrengäste - darunter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) - trugen dabei einen Mund-Nasen-Schutz. "Heute coronabedingt leider anders als sonst", twitterte Söder anschließend. "Die Gebirgsschützen stehen für unsere bayerische Kultur und christliche Werte."

02. Mai 2021 - 18:19 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild