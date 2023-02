Passauer Dackelmuseum zieht um: Neustart in Regensburg

Nun ist es fix: Das Passauer Dackelmuseum zieht um nach Regensburg. Losgehen soll es am 2. April, passend zum fünfjährigen Bestehen, sagten die Inhaber Seppi Küblbeck und Oliver Storz der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Gemeinsam mit ihrem Dackel-Trio Moni, Blümchen und Klein-Seppi fiebern sie dem Neustart entgegen. Der Mietvertrag für die Räume in der Regensburger Altstadt sei unterschrieben und der in Passau bereits gekündigt. "Das Glück kann man gar nicht in Worte fassen", so Küblbeck. Auch wenn ihnen der Abschied von Passau sehr schwer falle.

03. Februar 2023 - 13:14 Uhr | dpa

Regensburg/Passau Anstoß für den Umzug war ein Streit mit der Passauer Stadtverwaltung im vergangenen Sommer, der sich an einem vor dem Museum aufgestellten Sonnenschirm samt Sitzgruppe entzündet hatte. Seit dem Sonnenschirm-Verbot seien sie auf der Suche nach Räumen in Regensburg gewesen. Der Ärger sei jetzt aber abgehakt, sagt Küblbeck. Nun richten sie den Blick nach vorne und feilen am Konzept für das neue Museum. Sie könnten aus einem umfangreichen Fundus schöpfen. Statt bislang 2500 Dackel-Exponaten sollen in der Ausstellung künftig 5000 zu sehen sein. Die beiden Floristmeister eröffneten ihr Passauer Dackelmuseum im Frühjahr 2018 und lockten damit Besucher aus aller Welt in die niederbayerische Stadt.