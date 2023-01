Passanten finden Leiche in Bach: Umstände des Todes unklar

Passanten haben in Oberbayern die Leiche einer Frau in einem Bach gefunden. Die Umstände des Todes der 34-Jährigen seien bislang unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Leiche der Frau war demnach schon am 30. Dezember in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in der Nähe des städtischen Freibads entdeckt worden. Das endgültige Ergebnis der Obduktion stand am Dienstag zunächst nicht fest.

03. Januar 2023 - 17:22 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schrobenhausen Hinweise auf ein Gewaltdelikt hatten die Ermittler zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.