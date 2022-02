Passant entdeckt toten Mann in Graben

Penzberg

Einen toten Mann hat ein Passant in Oberbayern gefunden. Die Leiche sei in einem Graben in der Nähe einer Schrebergartenanlage in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zweifelsfrei identifiziert sei der am Montag aufgefundene Tote noch nicht. Zur Todesursache habe die Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen aufgenommen. Erste Erkenntnisse deuten nach Angaben des Sprechers auf einen tragischen Sturz hin. Am Mittwoch soll der Mann obduziert werden.