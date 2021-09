Parteien lassen sich den Gillamoos nicht entgehen

Kurz vor der Bundestagswahl lassen sich mehrere Parteien den traditionsreichen Gillamoos nicht entgehen - auch wenn der Jahrmarkt samt Volksfest und Bierzeltbetrieb 2021 wegen der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden darf. CSU, Freie Wähler, FDP, AfD und die Grünen treten dennoch zu dem Spektakel in Abensberg an; nur eben nicht auf dem Festplatz, sondern in Wirtshäusern. Die Politiker lassen ihre Wahlkampfreden ins Internet übertragen.

06. September 2021 - 02:50 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, prostet. © Peter Kneffel/dpa