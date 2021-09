Panik nach Überschallknall: Pfau bricht sich Bein

Ein Überschallknall von einem Eurofighter hat einen Pfau in der Oberpfalz so sehr in Panik versetzt, dass er sich das Bein gebrochen hat. Ein Militärflugzeug habe die Schallmauer durchbrochen, der Lärm sei noch weit entfernt zu hören gewesen, teilte die Polizei in Amberg am Donnerstag mit. Der Pfau von einem Anwesen in Hohenburg sei deshalb am Dienstag geflüchtet und habe sich in seiner Panik verletzt. Der Besitzer gab einen Schaden von 1500 Euro für das "wertvolle Tier" an. Zudem habe er gesagt, auch andere Tiere seien in Stress geraten und könnten erkranken, sagte ein Polizeisprecher.

Hohenburg Die Knallgeräusche hatten am Dienstag Teile der Oberpfalz erschüttert, zwei Eurofighter der Bundeswehr waren für den Lärm verantwortlich, die sogar Wände und Fenster erzittern ließen, so die Polizei. Zahlreiche Menschen hatten darauf bei der Polizei angerufen. © dpa-infocom, dpa:210909-99-151655/2