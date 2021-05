Paar stiehlt E-Bike und rammt Sohn des Bestohlenen mit Auto

Ein Ehepaar hat in Oberbayern nach Polizeiangaben ein E-Bike gestohlen und später den Sohn des Besitzers mit dem Auto gerammt und schwer verletzt. Der 64-jährige Besitzer des E-Bikes und sein 32 Jahre alter Sohn beobachteten in Vachendorf (Landkreis Traunstein), wie der Dieb mit dem elektrisch betriebenen Fahrrad davonfuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen nahmen Vater und Sohn dann am Sonntagabend in zwei Autos die Verfolgung auf.

18. Mai 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Auf einem Streifenwagen leuchtet das Blaulicht. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild/Archiv

Vachendorf Auf einem Feldweg sahen sie dann ein stehendes Auto mit zwei Insassen, in dessen Kofferraum der Sohn das gestohlene E-Bike erblickte. Der Sohn versuchte, es durch die offene Hintertür aus dem Auto zu ziehen, doch der Fahrer setzte zurück und rammte ihn. Als der 32-Jährige sich dann vor das Auto stellte, um es zu stoppen, wurde er so schwer angefahren, dass er ins Krankenhaus musste. Später nahm die Polizei nahe der Autobahn 8 das mutmaßliche Diebespaar fest. Das E-Bike fanden die Beamten jedoch nicht im Besitz der beiden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Diebe das Fahrzeug im Wert von etwa 3 000 Euro unterwegs versteckten oder entsorgten. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige sitzt den Angaben zufolge nun in Untersuchungshaft, seine 29-jährige Frau wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. © dpa-infocom, dpa:210518-99-645991/2