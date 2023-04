Ostermärsche in Bayern gegen Waffenexporte und Aufrüstung

Am Osterwochenende rufen Friedensbewegungen traditionell zu Ostermärschen auf. Auch in Bayern werden am Samstag vielerorts hunderte Menschen zu Kundgebungen erwartet. Sie werden vom gleichen Thema überlagert wie im vergangenen Jahr.

München

In mehreren bayerischen Städten wollen Anhänger der Friedensbewegung am Karsamstag bei den traditionellen Ostermärschen auf die Straße gehen. Größere Kundgebungen sind etwa in München (11.15 Uhr), Augsburg (11.30 Uhr), Würzburg (11.00 Uhr) und Weiden (10.30 Uhr) geplant. Die Demonstrationen stehen in diesem Jahr erneut im Zeichen des Ukraine-Kriegs.

Die größte Kundgebung wird am Samstag auf dem Münchner Marienplatz erwartet, die Veranstalter rechnen mit rund 800 Teilnehmern. Sie fordern nach eigenen Angaben "ernsthafte diplomatische Bemühungen für eine Verhandlungslösung im Ukrainekrieg", sowie einen Stopp der Waffenexporte und der Aufrüstung der Bundeswehr. In Würzburg werden bis zu 150 Teilnehmer erwartet, in Augsburg rund 300.