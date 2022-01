"Operation Weckruf": Bayerweite Großrazzia gegen Kinderpornografie

Im gesamten Freistaat hat die Polizei verdächtige Objekte durchsucht und ist mehrfach fündig geworden. In 15 Fällen entdeckten die Ermittler extrem gewalttätiges Videomaterial, das den Missbrauch von Kindern und Säuglingen zeigt.

Die Polizei führte in ganz Bayern Razzien durch. (Symbolbild)

München - 50 Durchsuchungen, 55 Beschuldigte, 928 beschlagnahmte Datenträger und Computer – so lautet die Bilanz einer großangelegten Kinderpornografie-Razzia in allen bayerischen Regierungsbezirken.

"Wer solche Straftaten begeht, kann sich in Bayern niemals sicher fühlen", sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Mittwoch mit Blick auf den "Operation Weckruf 2022" genannten Großeinsatz. Die Aktion war bereits am Dienstag, die Ermittler hatten zunächst keine Details dazu genannt.

15 der insgesamt 55 ermittelten Fälle betreffen demnach Downloads von Darstellungen von schwerstem und extrem gewalttätigem sexuellen Missbrauch von Kindern und Säuglingen. "Was dort zu sehen ist, dieses Maß an Grausamkeit, an Gewalttätigkeit, können selbst langjährige Ermittler nicht ohne Weiteres wegstecken", sagte Thomas Goger, der Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

3.200 Verfahren wegen Kinderpornografie

Es gab Beschuldigte in jedem Regierungsbezirk. Sie sind zwischen 18 und 73 Jahre alt, mehr als ein Drittel von ihnen ist jünger als 30. 23 von ihnen legten laut Goger noch an Ort und Stelle ein Geständnis ab. Wo sich die Verdachtsmomente bestätigen, drohen Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr.

Bereits im Mai 2021 hatte es eine ähnliche Aktion gegeben, damals gab es 51 Beschuldigte. Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie hatten zuletzt stark zugenommen. Im Jahr 2021 wurden beim ZKI mehr als 3.200 Verfahren erfasst. Neben konsequenter Strafverfolgung wollen die Behörden auch auf Prävention setzen.