Opa vergisst Enkel auf Parkplatz und merkt es erst zuhause

Ein Mann hat auf einem Parkplatz in Mittelfranken seinen Enkel vergessen und es erst zuhause bemerkt. Bei einer kurzen Rast an der Autobahn 6 nahe Feucht (Landkreis Nürnberger Land) sei dem 61-Jährigen nicht aufgefallen, dass der elf Jahre alte Enkel aus dem Auto ausgestiegen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Der Großvater habe gedacht, dass der Junge weiterhin auf dem Rücksitz schlafe, hieß es. Zuvor hatten Opa und Enkel einen Freizeitpark besucht.

31. Oktober 2022 - 13:51 Uhr | dpa

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Feucht Erst als der 61-Jährige rund eine Stunde später in der Nacht zu Sonntag wieder zuhause war, merkte er, dass der Elfjährige fehlte. Inzwischen hatte ein Lkw-Fahrer das einsame Kind an dem Parkplatz gesehen und die Polizei gerufen. Der Großvater holte den Enkel schließlich bei der Verkehrspolizei Feucht ab.