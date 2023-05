Online-Tool der katholischen Kirche zu sexualisierter Gewalt

Ein neues Online-Tool soll Mitarbeiter in der katholischen Kirche über sexualisierte Gewalt aufklären und zur Prävention beitragen. Das im Internet verfügbare Angebot sei kostenlos und richte sich vor allem an Menschen, die Kinder- und Jugendgruppen leiten, teilte das Erzbistum München und Freising am Freitag mit. Mit spielerischen Fragen und Beispielsituationen können sich Nutzer dort demnach mit Kinderrechten, möglichen Grenzverletzungen und sexualisierten Übergriffen auseinandersetzen.

05. Mai 2023 - 11:06 Uhr | dpa

In der St. Josefs-Kirche beginnt die zweitägige Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholigen (ZdK) in München. © Bernd Wüstneck/dpa

München Generalvikar Christoph Klingan sagte, das Tool des Erzbischöflichen Jugendamts und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend München und Freising solle dazu beitragen, "dass Kinder und Jugendliche in der Kirche einen sicheren Raum mit bestmöglichem Schutz vor Übergriffen jeglicher Art erleben". Das Bayerische Sozialministerium unterstützte das Projekt finanziell.