Online-Beratung für von Gewalt betroffener Frauen

Von Gewalt betroffene Frauen können sich ab sofort in ganz Bayern online beraten lassen. Das nun freigeschaltete Portal www.onlineberatung-gewalt.de vernetze die digitalen Beratungsangebote von über 40 bayerischen Frauenhäusern, teilte die Freie Wohlfahrtspflege Bayern am Montag in München mit.

07. März 2022 - 11:05 Uhr | dpa

Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene). © Maurizio Gambarini/dpa

München Bislang habe es im Freistaat nur vereinzelt professionelle und datenschutzkonforme Online-Beratungsangebote für Frauen gegeben, die unter häuslicher und sexueller Gewalt leiden, hieß es. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales habe das nötige Geld für die Bereitstellung des zentralen Online-Beratungsportals zur Verfügung gestellt.