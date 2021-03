Olympiasieger Rydzek darf bei WM-Einzel wieder starten

Olympiasieger Johannes Rydzek kehrt für das zweite WM-Einzel der Nordischen Kombinierer am Donnerstag (11.00 Uhr und 15.15 Uhr/ZDF und Eurosport) ins deutsche Aufgebot zurück. Der 29 Jahre alte Lokalmatador wurde von Bundestrainer Hermann Weinbuch für das Rennen in Oberstdorf nominiert, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Rydzek war für den Teamwettbewerb aus dem Aufgebot gestrichen worden, nachdem er im ersten Einzel am Freitag enttäuscht hatte. Neben Rydzek sind Titelverteidiger Eric Frenzel, Fabian Rießle, Vinzenz Geiger und Manuel Faißt nominiert. Deutschland hat fünf Startplätze, da Frenzel 2019 in Seefeld den WM-Titel gewann.

03. März 2021 - 12:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Johannes Rydzek aus Deutschland nach seinem Sprung. © Daniel Karmann/dpa/Aktuell

Oberstdorf © dpa-infocom, dpa:210303-99-668757/2