Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk hofft, dass ihr Goldgewinn in Tokio für ihre Sportart generell eine Werbung ist und zudem für die Heim-WM im Juli 2022 in Augsburg sein wird. "Ich wünsche mir, dass das erste Gold für Deutschland in Tokio auch für den Kanuslalomsport nachhaltig wird", sagte die 29 Jahre alte Sportsoldatin am Mittwoch. "Vielleicht hat jetzt auch der Nachwuchs mal Bock, ins Boot zu steigen und mit den Wellen zu tanzen." Der Augsburger Eiskanal wird 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 in München erstmals wieder Schauplatz eines Topereignisses sein.

