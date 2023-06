Oldtimer-Parade vor Schloss Maxlrain: Klassiker zu bewundern

An Fronleichnam können in Oberbayern tausende historische Fahrzeuge auf dem Gelände des Schlosses Maxlrain bestaunt werden. Auch zwei Oldtimer-Rallyes starten.

Bad Aibling/Tuntenhausen

Das Gelände rund um das Schloss Maxlrain in Tuntenhausen verwandelt sich am Donnerstag (10.00 Uhr) in eine riesige Oldtimer-Schau. Das "Maxlrainer Oldie Feeling" lockt jedes Jahr mehrere tausend Besucher an, die sich schöne und seltene Klassiker der Automobilgeschichte anschauen wollen.

Die Schau ist Teil des Bayerischen Oldtimer-Festivals, das von der Stadt Bad Aibling und dem ADAC Südbayern organisiert wird. Auf der Schlosswiese werden nicht nur Oldtimer verschiedener Marken präsentiert, die mindestens 40 Jahre alt sind, sondern auch mehrere Themenparks. Unter anderem sind Ford Mustang, Iso Rivolta und das Technische Museum BGS Rosenheim vertreten. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um das größte Oldtimertreffen Süddeutschlands.

Ein Höhepunkt ist der Start der 34. ADAC Bavaria Historic (14.30 Uhr) sowie der 3. ADAC Maxlrain Classic (15.30 Uhr). Bei diesen Oldtimer-Rallyes können die Besucher die Fahrzeuge nicht nur bewundern, sondern auch in Aktion erleben. Die Teilnehmer müssen dabei verschiedene Prüfungen absolvieren und ihre Geschicklichkeit beweisen.