Ohne Futter und Wasser in Kartons: 18 Brieftauben gerettet

Eine schlimme Entdeckung hat die Polizei im ersten Stock eines Gebäudes im niederbayerischen Landkreis Passau gemacht: In zwei kleinen Kartons waren 18 Brieftauben eingepfercht, ohne Futter und Wasser, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Vilshofen am Mittwoch schilderte. Einige von ihnen waren demnach noch Jungtiere. Eine Taube sei bereits verletzt gewesen.

Aicha vorm Wald

Die Polizei befreite die Vögel am Sonntag aus ihrer Notlage in Aicha vorm Wald. Die vermeintlichen Besitzer der Tauben, zwei Männer im Alter von 32 und 38 Jahren, erschienen erst später am Einsatzort und machten laut Polizei widersprüchliche Angaben zu ihrem Vorhaben. Der eine behauptete, die Tauben nach Rumänien bringen zu wollen, der andere sprach von einem Transport innerhalb Deutschlands.

Die Beamten vermuteten, dass die Brieftauben, die auch beringt waren, schon mehrere Stunden in den Kartons eingesperrt waren. Sie übergaben sie einem Taubenzüchter zur vorübergehenden Pflege und informierten einen Brieftaubenverein und das zuständige Veterinäramt über den Fall.

Die Ermittler erstatteten Anzeige nach dem Tierschutzgesetz gegen das Duo.