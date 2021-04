Österreichs Kanzler Kurz erhält "Freiheitspreis der Medien"

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz erhält in diesem Jahr den "Freiheitspreis der Medien". "Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich in seiner politischen Laufbahn immer wieder als Bruckenbauer erwiesen", heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis wird in diesem Jahr zum siebten Mal verliehen und geht immer an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise fur die freie Meinungsäußerung, das gesellschaftliche Miteinander, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen.

15. April 2021 - 07:40 Uhr | dpa

Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. © Georg Hochmuth/APA/dpa/Archivbild