Österreich plant Überschalltraining der Luftstreitkräfte

Österreichische Eurofighter-Piloten trainieren in den kommenden zwei Wochen Abfangmanöver im Überschallbereich. Die Übungen sollen von Dienstag an in allen Bundesländern stattfinden, mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Ländern Tirol und Vorarlberg, wie das österreichische Bundesheer am Donnerstag mitteilte.

20. Mai 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Wien Die Überschallgeschwindigkeit beginne bei rund 1200 Kilometern pro Stunde. Nähere sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, komme es zu Stoßwellen im Flugzeug. Diese können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden. © dpa-infocom, dpa:210520-99-678052/3