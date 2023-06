Österreich hofft auf Rückkehr von Bayern-Neuzugang Laimer

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hofft auf einen Einsatz von Bayern-Neuzugang Konrad Laimer in der EM-Qualifikation gegen Schweden am Dienstag (20.45 Uhr). "Es ist die Frage, wie er den Schmerz toleriert. Heute hat er sich schon ein bisschen besser gefühlt", sagte Teamchef Ralf Rangnick am Samstagabend nach dem 1:1 in Brüssel beim Gruppenfavoriten Belgien. In der Partie hatte die ÖFB-Elf noch auf den angeschlagenen Laimer (Sprunggelenkblessur) verzichten müssen.

18. Juni 2023 - 11:08 Uhr | dpa

Konrad Laimer (AUT) und Jalal Huseynov (AZE). © Eva Manhart/APA/dpa