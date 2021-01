Öffentlich Cannabis geraucht: Geldbuße trotz Erlaubnisschein

Ein Mann aus dem fränkischen Fürth muss eine Geldbuße zahlen, weil er öffentlich provokant Cannabis rauchte - obwohl ihm das per ärztlicher Bescheinigung genehmigt war. Das Bayerische Oberste Landesgericht bestätigte eine vom Amtsgericht Fürth zuvor verhängte Geldbuße in Höhe von 50 Euro, wie das Fürther Gericht am Mittwoch mitteilte.

27. Januar 2021 - 15:19 Uhr | dpa

Cannabis Pflanzen sind in einer Plantage zu sehen. © picture alliance / dpa/Symbolbild

Fürth Der Mann habe sich im März vergangenen Jahres an einen Bistrotisch auf dem Fürther Bauernmarkt gestellt und geraucht - offenbar in der Absicht zu provozieren und Aufmerksamkeit zu erregen, wie das Gericht entschied. Ein Gemüsebauer, der einen benachbarten Marktstand betrieb, hatte sich beschwert. © dpa-infocom, dpa:210127-99-192902/2