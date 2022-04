Oberstaufen: Mann stirbt im Auto

Im Oberallgäu ist ein 60 Jahre alter Mann in seinem Auto gestorben.

Oberstaufen

Der Mann war am späten Freitagnachmittag mit seinem Wagen in Oberstaufen von der Bundesstraße 308 abgekommen und in ein Bachbett gefahren, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd am Samstag mitteilte.

Zeugen versuchten sofort, dem Mann zu helfen, doch konnte der 60-Jährige nicht gerettet werden. Auslöser des Unfalls war demnach ein "medizinischer Notfall", so dass der 60-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor.