Obduktion: 39-Jähriger starb an Schuss in Kopfbereich

Der im niederbayerischen Geratskirchen tot aufgefundene 39-jährige Mann ist an einem Schuss in den Kopfbereich gestorben. Das geht aus dem vorläufigen Obduktionsergebnis hervor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Erste Einschätzungen der Rechtsmediziner bekräftigen den Verdacht eines Tötungsdelikts", hieß es.

23. Juli 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Geratskirchen Eine Frau hatte den leblosen Mann am Donnerstagmorgen in einem Büroraum seines abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesens im Landkreis Rottal-Inn gefunden. Eine Tatwaffe sei nicht sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei Vernehmungen, Fahndung und Durchsuchungen sei bisher kein Tatverdächtiger ermittelt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Todesfall machen können. © dpa-infocom, dpa:210723-99-495876/3