Weil er nur ein Guckloch auf seiner vereisten Frontscheibe freigemacht hatte, hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Der 52-Jährige bog am Donnerstag in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) in einen Kreisverkehr ein, übersah aber wegen der eingeschränkten Sicht eine 72-jährige Autofahrerin, nahm ihr die Vorfahrt und stieß mit ihrem Wagen zusammen. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, entstand an beiden Wagen insgesamt ein Schaden von etwa 4000 Euro.

12. Februar 2021 - 11:19 Uhr | dpa

