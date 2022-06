Nur AfD unterstützt FDP-Forderung nach kleinerem Landtag

Die FDP ist mit ihrer Forderung nach einer deutlichen Verkleinerung des bayerischen Landtags unter den Fraktionen weitgehend isoliert. Einzig die AfD nannte das von der FDP angekündigte Volksbegehren bei der Aussprache am Donnerstag einen "Schritt in die richtige Richtung". Sie lehne in ganz Deutschland "aufgeblähte Parlamente" ab und fordere mehr direkte Demokratie.

30. Juni 2022 - 15:11 Uhr | dpa