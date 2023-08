Nürnberger Herbstfest eröffnet

Es ist eines der größten Volksfeste Bayerns: In Nürnberg ist am Freitag das Herbstfest eröffnet worden. Nach dem Einmarsch des Festzugs hat Bürgermeister Christian Vogel (SPD) am Abend das erste Fass Bier angezapft.

25. August 2023 - 20:40 Uhr | dpa

Besucher sitzen im Festzelt bei der Eröffnung des Nürnberger Herbstfestes. © Heiko Becker/dpa

Nürnberg Fahrgeschäfte, Schausteller und ein Festzelt mit Livemusik sollen heuer wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher in Bayerns zweitgrößte Stadt locken. Das Volksfest blickt auf eine lange Geschichte zurück - die erste Ausgabe fand 1826 zu Ehren des bayerischen Königs Ludwig I. statt. Das Herbstfest empfängt nun bis zum 10. September Gäste.