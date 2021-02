Nürnberger Flughafen bekommt Staatshilfe

Der Flughafen Nürnberg kann mit 7 Millionen Euro Hilfe vom Bund rechnen - weitere 7 Millionen wollen der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg als Flughafen-Eigentümer aufbringen. Der Bund beschloss am Freitag einmalige Zuschüsse für zwölf wichtige Flughäfen, an denen er selbst nicht selbst beteiligt ist. Darunter ist Nürnberg. Am zweitgrößten deutschen Flughafen München hält der Bund 26 Prozent der Anteile.

12. Februar 2021 - 15:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Plakat weist Reiserückkehrer aus Risikogebieten am Nürnberger Flughafen darauf hin einen negativen Corona Test vorzulegen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

München/Nürnberg Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte am Freitag: "Es ist zu begrüßen, dass der Bund seiner Aufgabe gerecht wird und den Flughäfen als Grundpfeiler unserer Verkehrsinfrastruktur durch diese schwierige Zeit hilft." Sie hätten unverschuldet ein katastrophales Jahr hinter sich. In Bayern seien sie auch Handelsdrehscheibe und Arbeitgeber für viele tausend Menschen. © dpa-infocom, dpa:210212-99-416255/2