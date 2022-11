Nürnberger Christkindlesmarkt wird eröffnet

Fanfarenstöße, Chorgesang und Auftritt des Christkinds: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause beginnt am Freitag der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg. Von der Empore der Frauenkirche aus wird das Nürnberger Christkind den Markt in seinem engelsgleichen Kostüm mit goldenen Flügeln, Krone und blonder Lockenperücke am frühen Abend (17.30 Uhr) eröffnen.

24. November 2022 - 17:41 Uhr | dpa

Teresa Windschall sas Nürnberger Christkind posiert in ihrem offiziellen Gewand. © Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Die Stadt erwartet etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher, die dem feierlichen Prolog auf dem Hauptmarkt lauschen werden. Fernseh- und Radiosender werden die Eröffnungszeremonie live übertragen. Zusammen mit dem Dresdner Striezelmarkt ist der Nürnberger Christkindlesmarkt einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. 1628 wurde er erstmals schriftlich erwähnt, seine Wurzeln reichen vermutlich noch weiter zurück. 2020 und 2021 hatte die Stadt den Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie absagen müssen. Der Christkindlesmarkt eröffnet traditionell am Freitag vor dem ersten Advent und geht bis Heiligabend. 2019 zog er rund zwei Millionen Gäste aus aller Welt an. Auch in diesem Jahr könnten der Stadt zufolge ähnlich viele Besucher kommen.